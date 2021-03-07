Из административного здания газо-эксплуатационного участка в Сиязани вынесли платежный терминал.
Ведомство обратилось в Отдел полиции Сиязанского района, передает Репорт.
По факту ведется расследование.
Из административного здания газо-эксплуатационного участка в Сиязани вынесли платежный терминал.
Ведомство обратилось в Отдел полиции Сиязанского района, передает Репорт.
По факту ведется расследование.
Дата: 2021/03/07 12:48
Раздел: Азербайджан
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