7 марта в Баку и в ближайших жилых массивах наблюдается сильный ветер, что порой приводит к последствиям.

Об этом сообщил глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Джейхун Сафаров.

«На территории под названием «Совхоз» в поселке Бина Хазарского района Баку крыша маркета «Гардашлар» обрушилась на газопровод среднего давления диаметром 159 мм.

В связи с инцидентом временно прервано газоснабжение 600 абонентов. Руководство ПО «Азеригаз» поручило в кратчайшие сроки устранить возникшие последствия и восстановить подачу газа», — сказал он.

Minval.az