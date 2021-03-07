Память о Билале Ганбарове, шехиде Отечественной войны в Карабахе, увековечена в его родном селе Нахидури (Арихли) Болнисского района Грузии.

Жители Нахидури за свой счет установили в селе родник в честь шехида.

На церемонии открытия приняли участие близкие шехида, представители сельской интеллигенции и сотрудники посольства Азербайджана в Грузии.

В будущем вокруг родника планируется разбить парк, передает Репорт.

Отметим, что Б.Ганбаров родился в 1993 году. В ходе 44-дневной Отечественной войны он героически погиб в ходе боев за Шушу 4 ноября. Награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Шуши».



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