Накануне, 5 марта, в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН), Координационное бюро единогласно приняло коммюнике об обеспечении равного и всеобщего доступа к вакцине COVID-19 во всех странах.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно сообщению, коммюнике посвящено одному из важных вопросов в международной повестке дня.

Создание Контактной группы ДН в ответ на пандемию COVID-19, проведение 4 мая 2020 года саммита ДН, создание базы данных о медицинских и гуманитарных потребностей стран-членов на основании решения саммита и Генассамблеи ООН, а также проведение специальной сессии по борьбе с COVID-19 было отмечено как ценный вклад Движения в укрепление многосторонности в ответ на глобальные угрозы.

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