Представители дипломатического корпуса побывали в центре города Губадлы.

Помощник президента Хикмет Гаджиев сообщил, что район был настолько разрушен во время оккупации, что трудно определить, где находится его центр. Он сказал, что жилые дома были разрушены и использовались Арменией только для военных целей в период оккупации.

Х.Гаджиев проинформировал дипломатов об истории оккупации Губадлы.

«Оккупация Губадлы и Зангилана происходила в очень сложных условиях. Поскольку Джабраил и Физули были оккупированы, людям, живущим в этих районах, было трудно покинуть район, они были окружены. В таких условиях большая часть гражданского населения была вынуждена переходить через реку Араз по гуманитарному коридору, созданному Ираном. Многие из них погибли на реке. Это было составной частью политики геноцида, проводимой Арменией против гражданского населения Азербайджана, сообщает АПА.

Экспертные группы побывали в Губадлы и оценили размер ущерба, причиненный здесь», — сказал Х.Гаджиев.

Он также добавил, что этот город важен для Азербайджана с исторической и культурной точки зрения, здесь было много религиозных культурных памятников, но они были разрушены: «Хочу сказать и о разрушенных кладбищах в Джабраиле. Помимо целенаправленного разрушения домов и имущества, мы видим, как были разрушены кладбища».

Затем помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков рассказал о своем последнем визите в Губадлы в качестве сотрудника МИД в 1993 году.

Он сказал, что большинство населения не хотели покидать район в тот период.

«Район географически расположен в стратегическом месте. В 1988 году район первым принял изгнанных из Армении азербайджанцев:

Население защищало район, но жители района, подвергавшиеся постоянному артиллерийскому обстрелу, как и в Карабахе, так и в городе Кафан, расположенном на территории Армении, были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись».

Э. Амирбеков также сказал, что в военное время население Губадлы составляло около 29 000 человек, за прошедшие годы численность населения района увеличилась и в настоящее время превысила 40 000 человек.

«Уверен, мечта этих людей — вернуться в родные места», — подчеркнул он.

Minval.az