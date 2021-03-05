Азербайджанская актриса Алла Ягизарова скончалась в возрасте 81 года в Москве, сообщили Sputnik Азербайджан родные артистки.

Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. По словам родных, Ягизарова несколько дней чувствовала себя плохо. Как только ее состояние ухудшилось, близкие вызвали скорую помощь, но, к сожалению, врачи не смогли спасти актрису.

Алла Ягизарова много лет посвятила работе в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Затем она переехала в Москву и там поступила в ГИТИС на актерский факультет, где обучалась на одном курсе со звездой советского кино Савелием Крамаровым.

Последние годы Ягизарова была руководителем детского театра в Москве. Она также занималась постановкой взрослых спектаклей в доме культуры «Медик» и Доме Офицеров в подмосковном Одинцове.

Большую славу ей принесла роль Джамили в знаменитом азербайджанском фильме «Телефонистка». После она решила связать свою жизнь только с театром.

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