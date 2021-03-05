Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов нормализовать отношения со странами, которые в период боевых действий в Карабахе осенью 2020 года необоснованно критиковали страну.

«Наш внешнеполитический курс останется неизменным. Военный и послевоенный периоды еще раз показали, что это правильный курс. В ходе войны (в Карабахе осенью 2020 года) некоторые страны высказывали нам свои замечания. (…) Этих замечаний больше нет. Эти безосновательные обвинения также сняты», — сказал Алиев в пятницу на VII съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

Глава государства также коснулся вопроса нормализации отношений со странами, выдвигавших необоснованные претензии Азербайджану в ходе второй Карабахской войны.

«Считаю, что сейчас отношения со странами, которые демонстрировали несправедливую позицию в отношении Азербайджана в ходе войны, нормализуются. С их стороны поступило такое предложение, и мы его приняли», — сказал президент, которого цитирует «Интерфакс».

Алиев добавил, что многие страны проявляют заинтересованность в участии в восстановительных работах в Карабахе. «Мы их тоже пригласили», — сказал президент.

Minval.az