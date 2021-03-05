«Война в военной сфере, конечно же, наша славная страница. Но в то же время это опыт. Я, как человек, руководящий всеми делами Верховный Главнокомандующий, знаю, где наши слабые места. Мы исправляли их даже в военное время».

Об этом заявил президент, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев в своем выступлении на VII съезде партии.

Глава государства сказал, что в период войны были приняты важные решения:

«В будущем этот опыт, конечно же, станет и должен быть для нас главным. Были даны указания создать более модернизированную армию. Потому что сейчас военные эксперты, международные военные эксперты говорят, что Азербайджан вел войну XXI века. Мы, наверное, должны планировать так, чтобы, возможно, лет через пятьдесят были готовы и к войне XXII века. Потому что сила решает все. К сожалению, это так. Там, где международное право не работает, фактор силы может быть решающим.

Сегодня, делясь своими мыслями с членами партии и азербайджанским народом по некоторым из стоящих перед ними задач, я, конечно, призываю все политические силы, всю общественность к широкой дискуссии. Это необходимо. Еще раз хочу сказать, мы вступили в новый период. Это совершенно новая геополитическая ситуация и в регионе, и в нашей стране. Поэтому мы должны правильно предпринимать все шаги, чтобы всегда побеждать. Пусть флаг Азербайджана всегда возвышается» (цитата по АПА).

Minval.az