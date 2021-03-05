Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Так, цена азербайджанской нефти повысилась на $2,95 (4,6%) и составила $67,7 за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Так, цена азербайджанской нефти повысилась на $2,95 (4,6%) и составила $67,7 за баррель.
Дата: 2021/03/05 9:40
Раздел: Азербайджан, Важно
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