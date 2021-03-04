Военная Победа, одержанная над Арменией на поле боя, была окончательно обеспечена политическим путем.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе XIV онлайн Саммита Организации экономического сотрудничества.

«В 2020 году Азербайджан военно-политическим путем положил конец почти 30-летней оккупации Арменией наших земель. Военная Победа, одержанная над Арменией на поле боя, была окончательно обеспечена политическим путем.

Принятые в 1993 году Резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, оставались на бумаге на протяжении 27 лет. Азербайджан сам обеспечил выполнение этих резолюций и восстановил свою территориальную целостность. Оккупанты были изгнаны из Карабаха, являющегося древней азербайджанской землей. В течение 44 дней армянская армия была полностью разгромлена. 10 ноября 2020 года Азербайджан вынудил Армению подписать акт о капитуляции.

Как только началась война, первой страной, поддержавшей нас, стала братская Турция. Мы высоко оцениваем заявления моего дорогого брата, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его политическую и моральную поддержку»,- отметил глава государства, слова которого приводит «Тренд».

Minval.az