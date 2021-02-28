Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева выразила отношение к заявлению Министерства иностранных дел Армении в связи с Сумгайытскими событиями.

Л.Абдуллаева сказала, что к сожалению, вновь речь идет о полном лжи и клеветы заявлении армянской стороны.

Официальный представитель МИД отметила, что уже неоднократно был дан ответ на необоснованные утверждения армянской стороны в связи с Сумгайытскими событиями: «Сегодня еще раз хотелось бы отметить, что кровавые события, совершенные в конце февраля 1988 года в городе Сумгайыт Азербайджанской ССР, были заранее продуманной и точно спланированной провокацией против Азербайджана. Как известно, Генеральной прокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело в связи с этими событиями, проведено расследование, по итогам которого были установлены те, кто совершили эти преступления и лица, действовавшие в сговоре с ними, а также 32 жертвы; в этом плане хотелось бы подчеркнуть, что среди них было 6 азербайджанцев. Были собраны многочисленные свидетельские показания проживавших в Сумгайыте армян против армянина Эдуарда Григоряна, который стал зачинщиком событий, руководил этими преступлениями и лично убил 6 человек, совершил агрессию в отношении 3 армянок. Решением суда Э.Григорян был приговорен к 12 годам лишения свободы, переведен для отбывания наказания в Армению, а затем отпущен на свободу.

В связи с событиями в Сумгайыте, произошедшими 27-29 февраля 1988 года, решением суда 92 человека были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы, а один человек – к высшей мере наказания. Для сравнения хотелось бы отметить, что в отношении виновных в смерти 217 азербайджанцев во время насильственного изгнания в конце 1980-х годов из районов компактного проживания на территории Армянской ССР не было принято никаких мер.

События, произошедшие до и после Сумгайытских событий (массовая депортация азербайджанцев из Армянской ССР, появление сепаратистких тенденций среди радикальных армянских националистов в Нагорно-Карабахской Автономной области, убийство двух азербайджанцев, ставших первыми жертвами армянской агрессии в Нагорном Карабахе), ясно свидетельствуют о том, что эти события были звеньями одной цепи и главная цель заключалась в насильном отторжении Нагорно-Карабахского региона от Азербайджана и его присоединении к Армении.

Армения, сохранявшая под оккупацией Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему районы Азербайджана около 30 лет, в результате своей оккупационной политики совершила многочисленные военные преступления и преступления против человечности, в том числе Ходжалинский геноцид. Но никто из совершивших эти преступления не привлечен к ответственности.

То, что в настоящее время, когда в регионе достигнута договоренность о прекращении боевых действий и появились возможности для сотрудничества, официальный Ереван вместо того, чтобы демонстрировать конструктивность и уважение к международному праву, вновь выступает с враждебными и полными клеветы заявлениями, показывает, что правящим кругам Армении всё ещё недостает здравомыслия.

Напоминаем армянской стороне, что Азербайджанская Республика положила конец длившейся десятилетиями военной оккупации Армении на части своей признанной на международном уровне суверенной территории, обеспечила выполнение известных резолюций Совета безопасности ООН, принятых в 1993 году и после принятия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года в регионе сформировался новый формат безопасности. Поэтому Армения сама должна принять решение о том, что ей следует делать – предпринять действенные шаги по выполнению этого заявления во имя дальнейшего развития самой Армении, проводить политику добрососедства с соблюдением принципов международного права или же тащить свой народ к пропасти, выступая против своих обязательств».

Minval.az