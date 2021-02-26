«Сотрудничество между Вооруженными силами Турции и Министерством обороны Азербайджана имеет давнюю историю».

Об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в видеоформате для местных и иностранных журналистов.

Глава государства отметил, что вооруженные силы Турции и Азербайджана были вместе всегда: «Отвечая на один из вопросов, я сказал, что только в 2019 году было проведено более 10 совместных военных учений, и в Азербайджане, и в Турции. Первые учения уже состоялись и в этом году. Создание совместного центра означает прибытие в Карабах, на землю Азербайджана Вооруженных сил Турции. Думаю, что это можно считать историческим событием, и мы очень удовлетворены этим. Должен отметить, что Совместный турецко-российский мониторинговый центр был создан на основе совместного решения трех стран. Армении пришлось согласиться на это. Так как при подписании заявления от 10 ноября Армения была не в состоянии возражать на это. Армения, как говорится, была занята своими проблемами. Если бы военно-политическая ситуация была другой, то Армения возразила бы на это. Но она не смогла возражать, и мы заявили, что этот центр создается на территории Азербайджана, какое отношение имеет к этому Армения? Поэтому создание данного центра может считаться историческим событием. Кроме того, как вы сказали, я заявлял, что прибыла многочисленная делегация из Турции, насчитывавшая более 100 человек. Были проведены работы и курсы по разминированию. Эта работа продолжается. В дальнейшем мы продолжим сотрудничество в различных сферах, в военной сфере. Я говорил во время войны и все знают о том, что турецкая армия является одной из сильнейших в НАТО. Это вторая по силе армия в НАТО и мы намерены создать в Азербайджане уменьшенную модель турецкой армии. Работа в этом направлении уже началась».

Президент отметил, что мы накопили новый опыт в период войны: «Потому что наша армия практически не участвовала в войнах и относилась теоретически к этой сфере. Война стала очень большим опытом, и мы должны сделать правильные выводы из этого опыта. Мы добились больших успехов. В то же время у нас были и определенные недостатки в период войны. Мы не скрываем этого. Решения, принятые мной как Верховным главнокомандующим в период войны, в том числе и решения, принятые в связи с военным персоналом, показывают, что были и некоторые проблемы, но мы решили их. Между Турцией и Азербайджаном имеется очень большая законодательная база. Подписано много документов, соглашений. Среди них есть документы, касающиеся военной взаимопомощи. Конечно, если появится какая-то угроза для Азербайджана, то братская Турция поддержит нас. Так как есть много факторов для такой уверенности. В период войны, в ее первые дни мой дорогой брат, уважаемый президент заявил, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном и эти слова стали мессиджем, сигналом для многих, что не вмешивайтесь, не мешайте Азербайджану. Это были мессиджи. Министр обороны Турции, уважаемый Хулуси Акар, министр иностранных дел, уважаемый Мевлют Чавушоглу, другие высокопоставленные официальные лица выразили однозначную поддержку Азербайджану. Это стало большой политической и моральной поддержкой для нас. В то же время это стало сигналом для всего мира, что отойдите в сторону, не вмешивайтесь. Это продолжается и сегодня. Турция и Азербайджан как две братские страны являются самыми близкими странами друг для друга в мировом масштабе. Наше военное сотрудничество укрепляется с каждым днем. Проводится работа по закупке нового вооружения из Турции. Это вооружение будет доставлено в Азербайджан в ближайшее время. Наша армия должна стать сильнее. Модель Вооруженных сил Турции является самой приемлемой для нас. Мы и в дальнейшем будем сотрудничать в этом направлении» (цитата по АПА).

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