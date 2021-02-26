Эта пресс-конференция является проявлением внимания международного медиа к Президенту Ильхаму Алиеву, Азербайджану и его успехам.

Об этом сказал помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиева.

По его словам, президент Ильхам Алиев на длившейся более четырех часов пресс-конференции ответил на около 50 вопросов 35 медиа структур.

«Вопросы были всеобъемлющими. Глава государства очень точно и логично ответил на все вопросы. Это — очередная блестящая победа Азербайджана на международной информационной арене. Также следует учесть, что эта пресс-конференция совпала с 29-й годовщиной Ходжалинской трагедии. Конференция посредством международных СМИ довела до сведения мирового сообщества реалии Ходжалы. Эта конференция — еще одна важная победа в донесении правды о нашей стране до международного сообщества», — уточнил Хикмет Гаджиев (цитата по Trend).

Minval.az