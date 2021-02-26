Азербайджан создаст армию, которая будет представлять собой малую модель турецкой армии, заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

«Наше сотрудничество с Турцией в военной области продолжится. Турецкая армия одна из сильнейших в мире и вторая по силе в НАТО. Мы намерены создать в Азербайджане малую модель турецкой армии. В этом направлении уже идут практические мероприятия», — сказал Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что во время войны в Карабахе осенью 2020 года азербайджанская армия получила неоценимый опыт.

«Во время войны мы накопили опыт, и должны сделать правильные выводы. Между Турцией и Азербайджаном существует большая законодательная база. С Турцией мы подписали ряд документов, среди которых есть документ о взаимной военной помощи. Конечно же, если для Азербайджана возникнет какая-то опасность, то я уверен, что Турция окажет нам помощь», — добавил Алиев.

Minval.az