Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на пресс-конференции, что Армения не представила Азербайджану карты минных полей, это можно считать преступлением.

Также, по его словам, Баку вернул всех армянских граждан, попавших в плен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, а удерживаются только террористы и диверсанты.

«Военнопленные, которые были у нас, — мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди (удерживаемые в настоящий момент Азербайджаном — ред.) в эту категорию не попадают, это террористы и диверсанты, и любая спекуляция со стороны Армении или каких-то стран неуместна», — сказал он.

Minval.az