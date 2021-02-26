Президент Ильхам Алиев назвал события в Армении внутренним делом этой страны. По его словам, правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».

«В Армении сейчас кризисная ситуация. Я бы не хотел давать комментарий по поводу их внутренних процессов. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, тем более в такой чувствительный момент. Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении. Но результаты после войны остаются неизменными и стороннее соглашение от 10 ноября 2020 года соблюдается и должно быть выполнено», — сказал Ильхам Алиев на пресс-конференции.

Глава государства надеется, что события в Армении не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху.

«Однако есть некоторые пункты, которые в настоящее время представляют собой предмет обсуждений. Надеюсь, что Армения, несмотря на внутреннюю ситуацию, исполнит обязательства по трехстороннему соглашению от 10 ноября. В противном случае Армения окажется в еще более тяжелой ситуации», — добавил президент.

Minval.az