Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит пресс-конференцию в видеоформате для местных и зарубежных журналистов.
Пресс-конференция транслируется в прямом эфире.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит пресс-конференцию в видеоформате для местных и зарубежных журналистов.
Пресс-конференция транслируется в прямом эфире.
Дата: 2021/02/26 11:07
Раздел: Азербайджан
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