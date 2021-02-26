Представительство Азербайджана в ООН обратилось к генеральному секретарю ООН с письмом в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии, передает АПА.

В письме говорится, что 29 лет назад в период армяно-азербайджанского конфликта была совершена массовая резня гражданского населения города Ходжалы, расположенного в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

В документе отмечается, что даже один из экспертов назвал это самым страшным зверством. «До войны в городе Ходжалы проживало 7 тысяч человек. С октября 1991 года город был полностью окружен армянскими войсками. В 1991-1992 годах город ежедневно подвергался обстрелам, гражданские объекты целенаправленно обстреливались».

В письме отмечается, что очередная провокация Армении была совершена 27 сентября 2020 года. В документе подчеркивается, что Армения несет ответственность в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и другими международными документами.

Minval.az