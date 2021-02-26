Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Глава государства призвал на своей официальной странице в Twitter к справедливости к Ходжалы.
— İlham Əliyev (@azpresident) February 26, 2021
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Глава государства призвал на своей официальной странице в Twitter к справедливости к Ходжалы.
— İlham Əliyev (@azpresident) February 26, 2021
Дата: 2021/02/26 10:19
Раздел: Азербайджан
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