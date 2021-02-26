В рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международной кампании «Справедливость для Ходжалы» представлен художественно-документальный короткометражный фильм «Знак Ходжалы».

В фильме повествуется о неизвестной 5-летней девочке, убитой вместе со своей семьей в Ходжалы. Она одна из 63 детей, жестоко убитых в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими военными. Личность этой девочки установить не удалось.

Авторы фильма – заслуженный журналист Мубариз Аскеров, режиссер Эльчин Эльхан, оператор Ахмед Барасов, композитор Азер Гаджиаскер, графист Илькин Туран, художник Вугар Гурбанов.

История неизвестной 5-летней азербайджанской девочки отражает всю бесчеловечную суть этого кровавого деяния вооруженных сил Армении, которое является преступлением против всего человечества. Армения не сможет избежать международной правовой ответственности за содеянное!

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