Турецкие неправительственные организации в США выступили с совместным заявлением в связи с 29-ой годовщиной Ходжалинской резни — 26 февраля 1992 года, передает «Анадолу».

В документе, распространенном Турецко-американским национальным координационным комитетом (TASC), говорится, что армянские военные 29 лет назад жестоко расправились с 613 беззащитными азербайджанцами в городе Ходжалы, в числе которых были 106 женщин и 63 ребенка.

«Мы должны и далее информировать международное сообщество о зверствах, совершенных армянскими формированиями, и потребовать справедливости за это ужасающее преступление», — отмечено в документе.

В Совете турецко-американских ассоциаций (ATAA) также осудили резню в Ходжалы.

В послании ATAA звучит призыв к США и международной общественности, привлечь руководство Армении к ответственности за совершенные преступления.

Minval.az