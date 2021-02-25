Мэр американского города Бостон Мартин Ж.Волш объявил 26 февраля 2021 года Днем памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, в соответствующей декларации, подписанной мэром говорится, что 26 февраля азербайджанцы Америки, азербайджанский народ, а также друзья Азербайджана в мире отметят 29-ю годовщину Ходжалинского геноцида, который организация Human Rights Watch назвала «крупнейшей бойней 1990-х годов».

Отмечено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при участии 366-го мотострелкового полка ВС России оккупировали город Ходжалы, совершив геноцид против этнических азербайджанцев. В результате Ходжалинского геноцида насильственному изгнанию подверглись 5379 жителей города, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 лиц стариков были зверски убиты, 8 семей были истреблены полностью, 487 человек получили ранения, 1275 были взяты в плен и заложники (судьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна).

Заявление было принято в Бостоне по инициативе руководителя Азербайджанского центра Нью-Ингланда Розы Шахзаде.

Minval.az