Азербайджан продолжит укрепление армии и закупку современного вооружения, заявил президент Ильхам Алиев.

«Наша армия продолжит укрепляться. Подписаны новые контракты, закупается самое современное вооружение, оно уже доставляется (в Азербайджан – ред.). Самое современное вооружение, которое имеется в мире, оно уже законтрактовано и будет доставлено в Азербайджан», — сказал Алиев в четверг. Его слова приводит «Интерфакс Азербайджан».

По его словам, война в Карабахе осенью 2020 года актуализировала вопросы модернизации армии в будущем. «Реформы будут еще более гибкими, направлены на создание более конкурентоспособной армии», — подчеркнул он.

Алиев также заявил, отметил, что с армянской армией покончено и нет смысла ее возрождать, а жаждущие в Армении реванша могут вновь столкнуться с мощью Азербайджана.

«Несколько дней назад я услышал, что теперь их союзники хотят возродить армянскую армию, модернизировать ее. Для чего? Против кого? Война окончена. Если кто-то живет реваншистскими мыслями, он увидит этот кулак, он на месте, и им не следует испытывать наше терпение. Армянской армии нет. В таком фашистском государстве не должно быть армии. Мы никогда больше не допустим повторного возникновения угрозы для нас или ощущения риска для наших граждан, которые вернутся на освобожденные земли», — сказал президент.

Minval.az