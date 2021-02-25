26 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет около 0, в некоторых местах полуострова до 1 градуса мороза, днем 4-7 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 773 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана осадки не ожидаются, в некоторых местах возможен туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорье 12-16, днем 0-5 градусов мороза.

Minval.az