Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 февраля принял участие в церемонии предоставления квартир семьям шехидов и инвалидам войны в бакинском поселке Рамана.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 февраля принял участие в церемонии предоставления квартир семьям шехидов и инвалидам войны в бакинском поселке Рамана.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/02/25 13:52
Раздел: Азербайджан
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