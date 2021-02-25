Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики прокомментировало некоторые высказывания министра иностранных дел Люксембурга, прозвучавшие в ходе выступления на 46-м заседании Совета ООН по правам человека.

Как сообщили в МИД, 24 февраля 2021 года министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн во время своего выступления на 46-м заседании Совета ООН по правам человека обвинил Азербайджан в «военном нападении, повлекшем массовые разрушения в Нагорном Карабахе, и в поддержке со стороны Турции», что является показателем предвзятой позиции, которую он демонстрирует, незнания ситуации в регионе и полностью противоречит соответствующим принципам международного права.

«Армения в течение почти 30 лет держала под оккупацией 20 процентов признанных на международном уровне территорий Азербайджана, проводила на этих территориях кровавую этническую чистку, грубо нарушая фундаментальные права более одного миллиона азербайджанцев. По какой же причине Жан Ассельборн, который старается зарекомендовать себя как защитник прав человека, ни разу не поднял этот вопрос в Совете ООН по правам человека или другой соответствующей международной платформе? Или МИД Люксембурга не располагает информацией о том, что в ходе военных действий, начавшихся в результате очередной военной провокации, предпринятой Арменией 27 сентября, Вооруженные силы Армении целенаправленно обстреливали гражданских лиц, находящихся далеко от зоны боевых действий, убили более 100 невинных азербайджанцев?

Превращение вопроса прав человека в предмет политической предвзятости никому не делает чести, в том числе министру иностранных дел Люксембурга», — отмечается в заявлении.

Minval.az