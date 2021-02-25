Премьер Пашинян исключает возможность гражданских столкновений в стране, заявил он в ходе шествия со своими сторонниками по центральным улицам Еревана.

«Я хочу опять подчеркнуть, что мы должны исключить возможность гражданских столкновений в стране, этого не будет. Давайте все мы уберем эту мысль из наших голов. Это должно быть желанием всего народа», — заявил он.

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Первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал власти и оппозицию исключить возможность гражданской войны. По его словам, гражданская война будет началом конца армянского народа.

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Бывший заместитель начальника полиции генерал-майор Гагик Амбарцумян и генерал-майор юстиции Татул Петросян выступили с заявлением, обратившись к сотрудникам полиции.

В своем обращении они напомнили о том, что «подошел исторический момент освободиться от предателя Родины».

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Экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал народ Армении «быть хозяевами своего государства».

Он предлагает встать рядом с Вооруженными силами, рядом с Армянской армией для свержения Пашиняна.

«Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», — заявил он.

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Армянская служба нацбезопасности требует воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и обещает отреагировать на любые подобные шаги.

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На площади Свободы собрались сторонники оппозиционного «Движения по спасению родины», в этот момент рядом проходило шествие граждан, поддерживающих премьера Никола Пашиняна. Полиции с некоторым трудом удалось «разнять» граждан, передает корреспондент Sputnik Armenia.

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«Никол — предатель», кричат противники Пашиняна, собравшиеся у площади Свободы. Пашинян призвал своих сторонников не реагировать на эти крики.

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Пашинян заявил, что не собирается бежать из Армении. Он ведет своих сторонников по улицам Еревана.

«Я никуда не собирался и не собираюсь уезжать. Моя семья тоже здесь. Вы сейчас убедитесь в этом. Они (члены семьи) сейчас придут сюда», — сказал Пашинян.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что борт номер один республики приведен в готовность, и премьер может покинуть страну, если ситуация выйдет из-под его контроля.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел на площадь Республики к своим сторонникам раньше запланированного времени.

«Процесс попытки военного переворота уже под нашим контролем», — отметил он у здания правительства.

Он также заявил, что армянская армия подчиняется ему.

«Думаю, что заявление военных было эмоциональной реакцией, ситуация управляемая. Ситуация напряженная, нам нужно договориться, чтобы избежать столкновений», — добавил он.

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В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, но считают это исключительно внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, контактов Москвы и Еревана по ситуации в Армении пока не было, но при необходимости их можно оперативно организовать.

В Кремле также призвали все стороны в Армении к спокойствию, подчеркнув, что ситуация должна оставаться в конституционном поле.

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Администрация президента Армении получила предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Однако президент пока не подписал указ.

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На площади Республики собрались и сторонники Никола Пашиняна, и выступающие против него граждане.

Сам армянский премьер выступит перед народом в 16:00. А между тем на площадь Республики в Ереване стягивают полицию.

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Противники Пашиняна начинают блокировать улицы, движение парализовано.

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Эксперты обращают внимание на тот факт, что нынешний кризис произошел после позавчерашнего заявления Пашиняна о неэффективности российских «Искандеров». Это, полагают они, является своеобразным ответом Москвы армянскому премьеру, который нанес имиджевый ущерб российской оборонке.

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Российское посольство в Ереване пока не комментирует события в Армении и заявление генштаба, сообщили РИА Новости в миссии.

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Председатель постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян завил, что требование Генштаба связано с грядущими реформами в армии.

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Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян покинул здание правительства в сопровождении охраны. А Пашинян сейчас находится в доме правительства, сообщила РИА Новости его пресс-служба.

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Пашинян также заявил, что ранее принял решение уволить и начальника генштаба Гаспаряна (документы должен подписать президент) и что Гаспарян подписал заявление военных уже после решения о своем увольнении.

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«Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти», — заявил в обращении к народу Пашинян.

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Между тем усиливается охрана во всех государственных зданиях в Ереване. Глава полиции получил приказ сконцентрировать силы в центре столицы, пишут армянские источники.

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Он также пригласил сторонников на мирный митинг на Площади Республики в центре Еревана. По его словам, кризис будет «преодолён согласно Конституции. В скором времени будут назначены новый глава генштаба и его заместители. Министр обороны готовит соответствующие указы».

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Пашинян призвал военных продолжить службу Родине и обеспечение безопасности страны.

«Не допустимо участие армии в политических процессах», — отметил он в прямом эфире.

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Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

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В здании правительства, по данным армянских источников, находятся спикер парламента Арарат Мирзоян и вице-спикер Ален Симонян. В настоящее время они решают с Пашиняном дальнейшие действия.

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Генштаб Армении потребовал в четверг отставки премьер-министра Никола Пашиняна, распространив соответствующее заявление.

В заявлении, подписанном более 40 высокопоставленных военными, говорится, что Генеральный штаб выражает свой решительный протест против недальновидных и необоснованных шагов, в частности – увольнения первого заместителя начальника Генштаба.

В заявлении говорится, что премьер-министр Армении и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент.

Исходя из сложившейся ситуации, Вооруженные силы требуют отставки премьер-министра и правительства, одновременно предостерегают от применения силы против народа, чьи сыновья погибли, защищая Родину. Армия всегда была с народом, как и народ – с армией, отмечают авторы.

Сам Никол Пашинян призвал людей на улицы прямо сейчас — точнее на площадь Республики. Заявление Генштаба армии Армении он назвал попыткой устроить военный переворот.

Minval.az