В Армении — глубокий кризис. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Посмотрите в каком состоянии Армения. Страна в кризисе, ежедневно происходят столкновения, аресты, основы демократии практически полностью сломаны. Армения никогда не была в таком плачевном положении. Именно их лидеры поставили их в такую ситуацию. И лидеры хунты, руководившей Арменией 20 лет — хунта Кочарян-Саргсян, и пришедшее после нее правительство» — цитируют его информагентства.

Эти слова главы государства прозвучали на фоне драматических сообщений из Еревана, где на сей раз предпринята попытка военного мятежа: военные в лице Генштаба ВС потребовали отставки Никола Пашиняна, он в ответ уволил начальника Генштаба ВС и еще вывел на улицу своих сторонников, затем в небе над Ереваном появились военные самолеты, причем, как подозревают многие, не армянские, а российские…

Можно долго перечислять причины, почему премьерское кресло из-под Пашиняна грозит «улететь», да еще «с треском и свистом» — проигранная война, разгромленная армия, испорченные отношения и с Россией, и с Западом, разваленная экономика, громкие обещания бороться с коррупцией, которые закончились ничем… Но не последнюю роль, убеждены многие эксперты, сыграло и недавнее скандальное заявление Пашиняна об ОТРК «Искандер», то самое, где Никол Воваевич заявил, что ракеты «Искандера» или не взрывались, или «взрывались на 10%». Чем нанес огромный «имиджевый удар» по едва ли не главной гордости российского ВПК. Более того, в СМИ и блогосферу выплеснулось изрядное количество экспертных оценок, что «Искандеры» вовсе не так хороши, как это пытается представить Москва. Такого удара по престижу своего «военпрома» Москва Пашиняну, убеждены многие, просто не могла простить. Особенно на фоне невеселой «предыстории».

Впрочем, можно долго гадать, Москва ли «дернула за нужные ниточки» в Ереване или же противники Пашиняна, в том числе и в армейских кругах, сочли, что после столь скандального заявления премьера, вызвавшего в Москве нешуточное «политическое землетрясение» и град возмущенных заявлений, у них появился шанс «поймать волну» и «валить» Пашиняна уже при российской поддержке. Но

в чем нет сомнений, так это в том, что свалить Пашиняна «стремительной атакой» у его противников не получилось. Военная верхушка в лице начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна то ли не пожелала, то ли не смогла, то ли не догадалась действовать по классическому сценарию военного мятежа: в ночь, причем чаще всего с пятницы на субботу, накануне выходных, армия выходит из казарм, на всех перекрестках встает бронетехника, гражданское руководство арестовано, и утром в эфире суровый генерал объявляет слегка ошалевшим от происходящего гражданам, что армия для спасения страны берет в свои руки всю полноту власти и принимает на себя всю ответственность за судьбу страны. Вместо этого Оник Гаспарян «всего лишь» потребовал от Пашиняна уйти в отставку, не уточняя, что будет дальше и у кого окажется вся полнота власти в стране. А когда после распоряжения Пашиняна об отставке начальника ГШ появилось второе заявление Генштаба, что там по-прежнему требуют отставки Пашиняна, ситуация стала «съезжать» едва ли не к уличной перебранке. Молчит и держит паузу президент Армении Армен Саркисян, который не торопится ни подписывать представленное Пашиняном решение об увольнении Оника Гаспаряна, ни вставать на сторону оппозиции. Не говоря о том, что в условиях армянской конкретики, на фоне проигранной войны, армейская верхушка вряд ли может рассчитывать на народные симпатии. С учетом всех тех безобразий, которые творились в армянской армии и накануне войны, и во время боевых действий — тем более.

Однако сегодня политиков и экспертов, которые наблюдают за очередным витком политического противостояния в Армении, куда больше интересует другой вопрос: а не создают ли нынешние события в Ереване угрозу срыва процесса выполнения Трехстороннего заявления? Особенно если у власти в Армении окажутся реваншисты?

А вот здесь уже нельзя не учитывать военных реалий. Исход войны может не нравиться в Ереване многим, но вот «перекроить» его, особенно военным путем, лучше не пытаться. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже озвучил предубеждение и реваншистам, и их возможным внешним покровителям: «Наша армия продолжит укрепляться. Подписаны новые контракты, закупается самое современное вооружение, оно уже доставляется (в Азербайджан – ред.). Самое современное вооружение, которое имеется в мире, оно уже законтрактовано и будет доставлено в Азербайджан, — заявил глава государства, отметив, что с армянской армией покончено и нет смысла ее возрождать, а жаждущие в Армении реванша могут вновь столкнуться с мощью Азербайджана. «Несколько дней назад я услышал, что теперь их союзники хотят возродить армянскую армию, модернизировать ее. Для чего? Против кого? Война окончена. Если кто-то живет реваншистскими мыслями, он увидит этот кулак, он на месте, и им не следует испытывать наше терпение. Армянской армии нет. В таком фашистском государстве не должно быть армии. Мы никогда больше не допустим повторного возникновения угрозы для нас или ощущения риска для наших граждан, которые вернутся на освобожденные земли», — отметил президент Азербайджана.

А это уже ставит и противников Пашиняна, и их внешних покровителей перед весьма непростым выбором: или периодически «показывать зубы» премьеру, но в решающий момент «идти на компромисс», или «добивать» Пашиняна, но потом продолжать тот же курс, который сегодня его противники именуют «предательством», или же — будем реалистами —проиграть еще одну войну.

А пока что сам Пашинян выводит на улицы своих сторонников, а их заметно больше, чем у оппозиции… А это уже многократно повышает риск полномасштабной гражданской войны. Тем более что в современной истории Армении уже были прецеденты, когда здесь ради власти стреляли друг в друга «на поражение». И если реванш у Армении не получится, то вот гражданская война — перспектива вполне реальная.

Нурани

Minval.az