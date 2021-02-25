Onions

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана ввело запрет на ввоз крупной партии репчатого лука из Украины, сообщает пресс-служба АПБ.

«В ходе проверки партии лука весом 20,58 т, импортируемой ООО «Araz Supermarket» из Украины, образцы были взяты на анализ в соответствующей лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов. В результате исследований в продукции выявлен некарантинный вредитель Aspergillus niger (черная плесень)», — говорится в сообщении, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно информации, в настоящее время в отношении груза принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

Minval.az