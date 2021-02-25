Согласно информации, поступившей из гидрометеорологической наблюдательной сети, в северо-восточных районах страны зафиксированы низкие температурные показатели, сказала пресс-секретарь МЭПР Ирада Ибрагимова.

Он отметила, что ночью и утром 25 февраля самая низкая температура на территории страны наблюдалась в Губа-Хачмазском регионе.

По словам И.Ибрагимовой, в указанных районах температура воздуха составили 13-17 градусов мороза, в Габале, Загатале, Шеки — 6-10 градусов мороза, в низменных районах — до 5 градусов мороза.

«Интересно, что в Нахчыване , Шаруре, Ордубаде, где зима обычно более суровая, в эту ночь была зафиксирована температура минус 2-3, что на 3 градуса выше фактической температуры в Баку. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшероне составила минус 6 градусов, в относительно высокогорных районах города температура воздуха была еще ниже», — отметила она.

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