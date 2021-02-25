Армения, оказавшись не в состоянии остановить стремительное наступление имевшей подавляющее военно-техническое превосходство азербайджанской армии, была вынуждена заключить мир на тяжелых условиях. С тех пор в регионе действует режим прекращения огня, но несмотря на молчание пушек, в зоне конфликта продолжают гибнуть военные и гражданские. Виной тому — раскинувшиеся по всему Карабаху минные поля, буквально еженедельно дающие кровавый урожай из оборванных жизней и покалеченных судеб. С момента заключения мирного договора на минах подорвались более 50 человек, включая российского миротворца. Об этом пишет российский журналист Дмитрий Виноградов на страницах издания «Свободная пресса».

Автор отмечает, что на территориях, перешедших под азербайджанский контроль, количество неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) особо велико, и напоминает, что минирование здесь велось еще во время первой карабахской войны в начале 1990-х годов, и было продолжено в период между двумя войнами.

Резкое обострение конфликта весной 2016 года лишь подстегнуло темпы минирования территорий в последние годы. Видимо, армянская сторона понимала, что большой войны не избежать, отмечает издание.

«Разминирование — процесс долгий и ресурсоемкий. С момента окончания боевых действий в ноябре прошлого года от мин удалось очистить 27 квадратных километров территории Азербайджана. На этой небольшой площади было обнаружено почти 40 тысяч боеприпасов, которые могли представлять угрозу в будущем. Речь идет о районах, которые контролировались армянскими вооруженными формированиями без малого 30 лет — и за эти годы был заминирован практически каждый клочок земли.

Общая стоимость снарядов, обнаруженных на небольшом очищенном участке в 27 квадратных километров, достигает 3 млн. долларов. По оценкам саперов, всего на территориях, где уже прошли или в будущем планируются работы, может быть заложено около 4,5 млн. мин.

По подсчетам специалистов, общая стоимость заложенных армянской стороной мин может достигать 340 млн. долларов. В местных масштабах это астрономическая сумма — получается, за годы оккупации Армения потратила на минирование азербайджанских территорий 50% военного бюджета на 2020 год, 15% официальных валютных резервов или 10% государственного бюджета», — подчеркивает журналист.

Результат прошлогодней войны, подчеркивает автор материала, продемонстрировал бессмысленность этих трат: «Усиленное минирование не помогло армянским вооруженным силам удержать под контролем территории — в условиях абсолютного господства в воздухе, азербайджанцы мобильными группами спецназа довольно быстро взломали оборону противника, на которую были потрачены сотни миллионов долларов, и вернули под контроль большую часть Карабаха.

Оставшиеся в «наследство» от армян минные поля расположены преимущественно на территории семи районов вокруг Нагорного Карабаха, над которыми Азербайджан восстановил контроль, и которые все эти годы были главным элементом торга на переговорах вокруг статуса самого Нагорного Карабаха.

Бывшие руководители Армении демонстрировали готовность обсуждать возвращение этих районов Азербайджану, одновременно вкладывая значительную долю военного бюджета страны в минирование именно этих территорий. Пришедшие же после них новые руководители в лице команды Никола Пашиняна и вовсе отказались обсуждать возвращение районов, чем спровоцировали войну, в результате окончательно потеряв эти территории без получения чего-либо взамен.

По итогам последнего вооруженного карабахского конфликта остается констатировать, что потраченные за прошедшие три десятилетия на минирование сотни миллионов долларов можно было куда более эффективно вложить в науку, образование и здравоохранение. Сегодня же они оказались буквально зарыты в землю, продолжая губить жизни — как правило, не имеющих отношения к войне людей».

Minval.az