Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/02/25 9:40
Раздел: Азербайджан
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