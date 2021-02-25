Российские миротворцы помогли восстановить работу Лачинской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате достигнутых ранее договоренностей, машинный зал Лачинской гидроэлектростанции оказался в зоне ответственности российских миротворцев, а плотина гидроэлектростанции на территории, перешедшей под контроль Азербайджана.

При содействии российских военных была возобновлена работа ГЭС. Миротворцы обеспечили доступ энергетиков на объект для проведения работ по обслуживанию узлов и систем электростанции.

Отмечается, что гидроэлектростанция осуществляет подачу электроэнергии в близлежащие населенные пункты, а также город Ханкенди.

Minval.az