В ходе заседания Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) 24 февраля была пресечена попытка провокации армянских парламентариев по теме пленных и заложников, сообщает АПА.

Глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ, вице-президент организации Азай Гулиев ответил на заявления членов армянской делегации, пытавшихся представить в качестве военнопленных 62 армянских террориста, задержанных на территории Азербайджана в ноябре прошлого года: “Прежде всего, я хотел бы задать своим армянским коллегам один вопрос: вы за постоянный мир или за вечную войну? Мы же являемся сторонниками мира.

Отмечу, что Азербайджан на сегодняшний день вернул Армении 71 военнопленного и осужденного, а также тела более 1300 армянских военнослужащих.

В то же время Армения и некоторые коррумпированные круги, находящиеся под ее влиянием, пытаясь представить в качестве военнопленных 62 армянских гражданина, задержанных в ходе антитеррористических операций, распространяют информацию, не соответствующую действительности, чтобы добиться их возвращения в соответствии с пунктом 8 трехстороннего заявления от 10 ноября.

Что на самом деле произошло?

Хочу сообщить коллегам и всей Ассамблее, что упомянутая группа из 62 диверсантов вооруженных сил Республики Армения была задержана в результате недавней антитеррористической операции на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

На основании предварительного допроса выяснилось, что все участники группы — граждане Армении (в основном из Ширакской области). После подписания трехстороннего заявления, 26 ноября 2020 года, эта группа была незаконно размещена на освобожденных территориях Азербайджана с целью организации террористической деятельности против Азербайджанской Армии и мирного населения.

В результате серии террористических атак, осуществленных этой диверсионной группой на освобожденных территориях, 4 азербайджанских военных погибли и 1 гражданский был тяжело ранен. В настоящее время все члены диверсионной группы привлечены к следственным процедурам соответствующими государственными структурами Азербайджана за совершение преступных действий на территории Азербайджана.

Поэтому на этих лиц право на освобождение не распространяется.

Размещение провокационной группы на территории Азербайджана после подписания трехстороннего заявления грубо нарушает обязательства Армении, содержащиеся в заявлении о прекращении всех военных действий и выводе ее вооруженных сил с территории Азербайджана. Это явное нарушение обязательств Армении уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках норм и принципов международного права и воздерживаться от применения силы”.

Minval.az