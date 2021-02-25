Резкое похолодание последних дней привело к замерзанию прибрежной полосы Каспия в северном регионе Азербайджана.

Замерзание прибрежной полосы моря зафиксировано, в частности, на участке Гильгильчай Шабранского района, передает АПА.

Minval.az