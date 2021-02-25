Резкое похолодание последних дней привело к замерзанию прибрежной полосы Каспия в северном регионе Азербайджана.
Замерзание прибрежной полосы моря зафиксировано, в частности, на участке Гильгильчай Шабранского района, передает АПА.
Резкое похолодание последних дней привело к замерзанию прибрежной полосы Каспия в северном регионе Азербайджана.
Замерзание прибрежной полосы моря зафиксировано, в частности, на участке Гильгильчай Шабранского района, передает АПА.
Дата: 2021/02/25 9:06
Раздел: Азербайджан
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