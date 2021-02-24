Министерство экологии и природных ресурсов рекомендовало населению быть максимально осторожными, учитывая, что сегодня ночью и утром на территории страны сохранится морозная погода, а дороги будут покрыты льдом.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря министерства Ирады Ибрагимовой.

«В ближайшие часы в столице и на Абшеронском полуострове наблюдается до 5 градусов мороза, ожидается снижение температуры до 9 градусов. Из-за обледенения дорог ночью и утром население и водители должны проявлять осторожность и внимательность при передвижении.

По возможности рекомендуется не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом», — говорится в сообщении.

Minval.az