Главы МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана приняли совместное заявление по трехсторонней встрече.

Об этом сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

Стороны подчеркнули исключительную важность трехстороннего саммита глав государств, который будет проведен в Туркменистане.

Кроме того, стороны с удовлетворением восприняли подписание Азербайджаном и Туркменистаном Меморандума о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море. В этом плане они выразили готовность к разработке совместных проектов по развитию и поставкам углеводородных запасов, направленных на повышение энергобезопасности Турции и остальной части Европы, а также на экономическое развитие и процветание Азербайджана и Туркменистана.

Стороны подчеркнули важность регулярного проведения трехсторонних встреч с целью политического диалога, сотрудничества в региональных и глобальных вопросах.

Стороны выразили согласие на проведение очередной встречи в Туркменистане. Дата проведения встречи будет согласована по дипломатическим каналам.

Minval.az