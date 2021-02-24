Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала фактическую погоду.

Как сообщили в Службе, согласно информации по состоянию на 15:00 24 февраля, в Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Шамахы, Исмаиллы, Грызе, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Кюрдамире, Сабирабаде, Гаджигабуле, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Агсу, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах) и Набране выпал снег.

Высота снежного покрова составила в Сарыбаше (Гах) 47 см, в Шахдаге 27 см, в Лерике 16 см, в Грызе 14 см, в Гядабее 12 см, в Халтане, Шамахы 11 см, в Исмаиллы 10 см, в Мярязе 9 см, в Гусаре 8 см, в Губе 7 см, в Кишчае (Шеки) 6 см, в Лянкяране, Алтыагадже, Шабране 4 см, в Хыналыге, Огузе, Габале 3 см, в Гейчае, Астаре 2 см, в Шеки, Хачмазе, Ярдымлы, Зардабе 1 см, в Баку 23 см, в Сумгайыте 8 см, в Бине 7 см, в Маштаге 5 см.

Северо-западный ветер в Нефтчале усилился до 28 м/с, в Нафталане – 24 м/с, в Сальяне — 23 м/с, Гаджигабуле, Джейранчеле — 20 м/с, Мингячевире, Тертере — 18 м/с, Агстафе, Хачмазе, Бейлагане, Товузе — 16 м/с, Билясуваре — 15 м/с, на острове Гум, Маштаге — 28 м/с, Нефтяные Камни, Пираллахи, Баку — 25 м/с, Сумгайыте — 23 м/с, в Бина — 22 м/с, на острове Чилов — 21 м/с. По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн достигла 6,4 метров.

В настоящее время температура воздуха в Баку составляет 6 градусов мороза.

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