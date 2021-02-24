На сайтах государственных структур РФ впервые использовано азербайджанское название бывшего административного центра НКАО — Ханкенди, сообщает Minval.az.

Как указывается на сайте МЧС РФ, «МЧС России организована доставка очередной партии гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. Автомобильным транспортом направлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и жилого фонда. Всего в Степанакерт/Ханкенди доставлено около 50 тонн груза. В составе которого — сталь оцинкованная, металлочерепица, лесоматериалы». Тот же релиз размещен на ФБ-странице посольства РФ в Армении. Если до последнего времени российские источники, включая официальные, использовали исключительно арменизированные топонимы применительно к Карабаху, то теперь создан прецедент по крайней мере параллельного упоминания и азербайджанского названия Ханкенди.

Более того, в отличие от недавнего заявления сотрудника МЧС, которое активно цитировалось в прессе и социальных сетях, здесь уже нет никаких указаний на «запрос местных властей». Эти самые «местные власти» в релизе не упомянуты никоим образом. Более того, отмечено, что помощь оказывается «населению Нагорного Карабаха», а не «Нагорному Карабаху» как некой самостоятельной единице.

Намеренно оставим в стороне гадание, имели ли здесь место некие конфиденциальные переговоры. Но очевидно, что текст официального релиза учитывает не только привычные армянской стороне реалии, но и требования Азербайджана. Что уже априори наносит удар по надеждам армянских националистов продвинуть в Карабахе этакий «миацум 2.0» при помощи Москвы. Очевидно, что в России не намерены идти на обострение ситуации в отношениях с Азербайджаном. И по крайней мере «выглаживают» тексты пресс-релиза так, чтобы не дать повода для обоснованных вопросов с азербайджанской стороны,

А это значит, что армянской аудитории в широком смысле слова лучше привыкать к новым реалиям.

Minval.az