25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами снег, утром он постепенно прекратится, днем будет в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на южный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 9 градусов мороза, утром 4 градуса мороза, днем около 0. Атмосферное давление будет выше нормы, 779 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90 процентов. Ночью и утром на дорогах возможен гололед.

25 февраля в районах Азербайджана ожидается временами снег, утром он постепенно прекратится, днем будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 0-5 градусов мороза. Ночью и утром на дорогах будет гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 февраля на Абшеронском полуострове ожидается дискомфорт, связанный с холодной погодой, но слабое колебание метеорологических факторов и насыщенный кислородом воздух благоприятны для метеочувствительных людей.

Minval.az