В колл-центр ОАО «Азерсу» поступило 11 обращений в связи с обледенением счетчиков и водопроводов.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы.

По его словам, с этими проблемами в основном столкнулись граждане, проживающие в частных жилых домах в пригороде Баку.

«В целом ситуация стабильная. Отдел эксплуатации работает в усиленном режиме, ситуация под контролем. Все источники, хранилища, линии в рабочем состоянии. Из источников подается нормальный объем воды, чтобы обеспечить граждан водой», — цитирует А.Джабраиллы АПА.

Что касается регионов, то представитель ОАО добавил, что больше всего обращений по указанным проблемам поступило из Балакянского и Габалинского районов, что связано с наблюдаемой погодой.

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