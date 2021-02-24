Сейчас в Баку фиксируются пять градусов мороза, в горных районах страны — около 15 градусов мороза, сообщила директор Национального гидрометеорологического центра министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, больше всего осадков выпало в северном регионе Азербайджана, пишет Trend.

Она добавила, что непогода в течение дня сохранится: «Сейчас наблюдается пик этого процесса, к вечеру же интенсивность осадков снизится. Если минувшей ночью температура воздуха составляла 4,8 градуса мороза, этой ночью ожидаются 8-9 градусов мороза».

Minval.az