Не пуганные морозами и снегами жители страны восприняли очередное предупреждение синоптиков с некоторой долей иронии, так как на прошлой неделе мы уже слышали аналогичные посулы насчет «снежных завалов» и «создания штаба по части борьбы с непогодой». Дескать, плавали – знаем! В ночь на 24 февраля в стране разыгралась обещанная синоптиками снежная буря, да такая, какой мы не видели уже давно, а если быть точнее, с 2011 года. От странной для Баку аномальной погоды выиграли разве что только дети, высыпавшие во дворы с радостными криками, закидывая друг друга снежками. Но нам, взрослым, на самом деле не до шуток. Особенно, если к вопросу коллапса подойти, как говорится, не по-детски.

И вопросом тут больше, чем ответов.

В Бакинском транспортном агентстве (БТА) отчитались перед СМИ, что снежная погода и метель, наблюдаемые со вчерашнего вечера, затруднили движение транспортных средств на дорогах столицы. Согласно комментарию главы пресс-службы БТА Маиса Агаева, на ряде направлений, в частности на подъемах и спусках, на мостах и выездах из тоннелей проезжая часть покрылась льдом. С утра на проспектах Гейдара Алиева (боковая дорога) и Зии Буниятова наблюдается плотный транспортный поток. В соответствии с графиком на линии выведены автобусы всех регулярных маршрутов, которые движутся на минимальной скорости. В Центре обмена транспорта «Кёроглу» осуществляются меры по обеспечению безопасного движения транспорта и пешеходов, расчищаются въезд и выезд, лестницы Центра.

Агаев призвал участников дорожного движения к повышенной осторожности: водителям необходимо соблюдать скорость и учитывать метеорологические факторы, пешеходам — пользоваться пешеходными переходами.

Но у непогоды свои правила, и свои планы.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант Намидан Пириев, утром грузовик не справился с управлением и перевернулся на обочине дороги в Гарадагском районе. В результате цепной аварии столкнулось 20 автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек. Согласно официальной информации со вчерашнего вечера было отмечено на состояние 11:00 утра 24 ДТП, причиной которых была именно непогода, создавшая на дорогах самый настоящий хаос.

Отметим, что снег парализовал движение не только в Баку, но и в Сумгаите. Да и еще много где, просто об этом пока никто не сообщил.

Появились и первые жертвы непогоды: отмечается 12 случаев получения травм при падении. А ведь еще только утро снежного апокалипсиса. Впереди целые сутки, так как по прогнозу синоптиков, непогода продержится до завтрашнего дня. А значит, еще немало новостей будет связано с авариями, травмами, замерзшими трубами и лопнувшими насосами.

Правда, есть и позитивная новость – насчет установки палаток, в которых предлагают обогреться бездомным. Конечно же, дело благое, хотя на самом деле, пункты оказания помощи бездомным в цивилизованных странах работают в любое время года. Но мы не станем сейчас акцентироваться на бездарной работе госчиновников от Минтруда и соцзащиты, а отметим, что не палатки нужно устанавливать, а создавать в срочном порядке спецбригады и послать их снег расчищать. И лучше всего, если бы этим занялись чиновники соответствующих структур, сидящие сейчас в теплых уютных кабинетах и посылающие радужные отчеты в СМИ. Хоть чем-то помогли бы горстке дворников с лопатами, орудующей в центре города.

Как, к примеру, это сделала ИВ Баку, сообщив, что городские коммунальные службы с ночи начали уборку города от снега. С помощью спецтехники дороги были обработаны солью и химикатами. В ИВ отметили, что эта работа будет продолжаться в течение дня по особому графику.

Мы не знаем, в чем особенность этого графика, но о проделанной работе можно судить по многочисленным видеороликам, запестрившим в социальных сетях: заснеженные тротуары и дороги, которые никто не очищает от снега, жители Баку сидят в снежном плену.

Остается открытым вопрос: где хваленная снегоуборочная техника, о которой столько писали еще на прошлой неделе, когда пошел первый легкий снег? И если она, эта техника хваленая, только на центральных трассах, то почему? Разве другие дороги не должны очищаться от снежного покрова? Ведь водители должны как-то добираться до центральных трасс? А как тут доберешься, если проехать невозможно из-за наледи, за окном -4! И в чем заключается «особый спецграфик», о котором вещала ИВ Баку?

И еще один, пожалуй, самый главный момент: тысячи жителей Баку, вынужденных сегодня – несмотря на снежный плен – выйти на работу, проклинают Оперативный штаб, закрывший метрополитен. А ведь именно метро было бы спасением для населения столицы в такую непролазную снежную бурю! Но нет! Даже несмотря на заявления врачей, что в минусовую температуру коронавирус погибает, наши «хранители» решили не рисковать драгоценным здоровьем нации и не изменили решения насчет открытия метрополитена – хотя бы на время снежной бури. И потому тысячи людей сейчас подвергают свою жизнь риску, чтобы добраться до рабочих мест, те же самые врачи, к примеру, работники магазинов и многие другие, не имеющие возможности работать дистанционно. Десятки людей получают травмы при падении на снег и лед.

Да, и еще: в связи с погодными условиями, чтобы пассажиры не остались на дорогах, БТА приняло решение для автобусов, курсирующих на экспресс-линиях, чтобы они останавливались на всех промежуточных остановках, до которых человек еще должен добраться!

Согласно последней информации, тщательно расчищается в основном центр города. Но как быть жителям районов, отдаленных от центра? Кто будет разгребать снега, скажем, в Низаминском районе? В Хазарском? Да в том же самом Ясамальском, где высота снега в некоторых местах достигает 50 см и люди проваливаются по колено, пока идут к трассам? И что-то не видать ни хваленой спецтехники, и ни бригад хваленого «Оперативного штаба по погоде», расчищающих снег, ни работников коммунальных служб, которые, согласно уверениям ИВ Баку, работают в оперативном режиме? Мы не знаем. Может быть, работники эти невидимые? Не знаем. Ответить не можем. Но одно понятно: несмотря на чиновничью словесную помпу, мы снова столкнулись с реальностью: Баку к снегу не готов. И никогда не будет готов, пока есть дежурные отчеты и нет ответственности за бездействие и халатность, которые кроются за радужными отчетами чиновников.

И дай Бог, чтобы в качестве наказания отправили бы руководящий чиновничий состав, ответственный за сложившуюся ситуацию, снег разгребать перед домами простых граждан. Может быть, только это заставит офисных бумагомарак в дорогих костюмах по-настоящему вникнуть в масштаб бедствия, накрывшего Баку.

Яна Мадатова

Minval.az