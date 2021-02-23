Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко назвала «псевдозащитой» требование театров выступать в медицинских масках. Она посвятила этой теме отдельный пост в Инстаграм-аккаунте.

С исполнительницей согласился ее супруг, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов. Он поддержал ее в комментариях. По словам Нетребко, требование выступать в масках является «преступлением против здоровья».

«Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую», — заявила оперная дива. Она объяснила, что пение в средствах индивидуальной защиты вредно для сердца, голосовых связок и легких.

Minval.az