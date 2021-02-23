Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял во вторник главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Встреча прошла в Президентском комплексе в Анкаре и продолжалась полчаса, сообщает «Анадолу».

Minval.az