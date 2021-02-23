Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял во вторник главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Встреча прошла в Президентском комплексе в Анкаре и продолжалась полчаса, сообщает «Анадолу».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял во вторник главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Встреча прошла в Президентском комплексе в Анкаре и продолжалась полчаса, сообщает «Анадолу».
Дата: 2021/02/23 19:29
Раздел: Азербайджан, Важно
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Мнение азербайджанского дипломата
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