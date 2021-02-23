Завершение нагорно-карабахского конфликта позволило установить мир в регионе, необходимо обеспечить его прочность, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я считаю, что после войны мы проявляем очень конструктивный подход. Установлен мир, которого наш регион ждал многие годы, и этот мир должен быть долгосрочным», — сказал Алиев во вторник во время встречи с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви Исмаилом Серагельдином. Его слова приводит «Интерфакс Азербайджан».

Президент также отметил, что по завершению войны в регионе созданы новые возможности и перспективы, которыми могут воспользоваться все соседние страны, а также международные организации.

«Я думаю, что нам всем, как правительствам и международным организациям, необходимо спланировать свои шаги, чтобы оценить новые реальности и сосредоточиться на позитивных возможностях для сотрудничества и мирного сосуществования», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил что следующим этапом является процесс восстановления Карабаха, большинство городов и сел которого руками армянских ВС были стерты с лица земли.

«Нагорно-карабахский конфликт завершен. Это уже стало частью истории. Теперь мы должны сосредоточиться на стоящих перед нами вопросах, в первую очередь, конечно, на реконструкции и восстановлении территорий. Все было разрушено. Мы даже не могли представить масштаб разрушений. В Агдаме, Физули, других освобожденных районах, селах и городах не осталось ни одного строения. Все, исторические памятники были уничтожены. Для проведения восстановительных работ необходимо предпринять много мер. Конечно, мы привержены этой работе, у нас есть твердая воля и возможности для этого», — добавил Алиев.

Minval.az