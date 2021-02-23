Азербайджан подписал новый контракт с лоукостом Wizz Air в рамках экономического сотрудничества с Венгрией.

Соглашение предусматривает возобновление прямых авиарейсов между двумя странами после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Minval.az