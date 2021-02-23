Азербайджан подписал новый контракт с лоукостом Wizz Air в рамках экономического сотрудничества с Венгрией.
Соглашение предусматривает возобновление прямых авиарейсов между двумя странами после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Азербайджан подписал новый контракт с лоукостом Wizz Air в рамках экономического сотрудничества с Венгрией.
Соглашение предусматривает возобновление прямых авиарейсов между двумя странами после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Дата: 2021/02/23 16:14
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
42
В Бакинском суде по тяжким преступлениям обвиняемые нанесли себе ранения бритвой.
Завершение нагорно-карабахского конфликта позволило установить мир в регионе, необходимо обеспечить его прочность, считает президент
При поддержке Фонда «YAŞAT», при совместной организации Министерства обороны Азербайджанской Республики и Государственного агентства по обязательному медицинскому
Проходит церемония прощания с народным артистом Ялчыном Рзазаде. Церемония проходит перед домом народного артиста.
Задержаны лица, пытавшиеся проехать на освобожденные от оккупации земли.
23 февраля примерно в 14 часов в одном из домов на территории района были обнаружены тела 5 человек
«Мы очень рады подписанию меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разведке, разработке и освоении
Идентифицирована личность еще одного военнослужащего, ставшего шехидом в ходе Отечественной войны.
Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье народного артиста Ялчына Рзазаде.