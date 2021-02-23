«Мы очень рады подписанию меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Чавушоглу на совместной пресс-конференции с туркменским коллегой Рашидом Мередовым в Анкаре.

Чавушоглу отметил, что его страна заинтересована в транспортировке туркменской нефти и газа в Турцию, далее в Европу, и готова выполнять взятые в этой связи на себя обязательства.

Minval.az