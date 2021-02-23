Проходит церемония прощания с народным артистом Ялчыном Рзазаде.
Церемония проходит перед домом народного артиста.
В церемонии участвуют народные артисты Гюльянаг Мамедова, Мирназим Асадуллаев, Тейюб Асланов и другие деятели культуры и искусства.
Проходит церемония прощания с народным артистом Ялчыном Рзазаде.
Церемония проходит перед домом народного артиста.
В церемонии участвуют народные артисты Гюльянаг Мамедова, Мирназим Асадуллаев, Тейюб Асланов и другие деятели культуры и искусства.
Дата: 2021/02/23 12:50
Раздел: Life-style, Азербайджан
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