Проходит церемония прощания с народным артистом Ялчыном Рзазаде.

Церемония проходит перед домом народного артиста.

В церемонии участвуют народные артисты Гюльянаг Мамедова, Мирназим Асадуллаев, Тейюб Асланов и другие деятели культуры и искусства.

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