Государственный таможенный комитет Азербайджана составил административный протокол в отношении ООО Carlsberg Azerbaijan.

Протокол, составленный по статье 485.2 Кодекса об административных проступках (за непредставление краткой импортной декларации в случаях, установленных Таможенным кодексом, в электронном виде до ввоза товаров на таможенную территорию) направлен в Абшеронский районный суд для рассмотрения.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Шовкет Наджафовой, передает Репорт.

Пивоваренный завод в городе Хырдалан, принадлежащий производственному объединению «Баку-Пиво», был сдан в эксплуатацию в 1969 году. В то время он был одним из шести крупнейших пивоваренных предприятий СССР.

В феврале 2017 года завод был переименован в Carlsberg Azerbaijan.

Minval.az